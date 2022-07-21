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Лукашенко поделился мечтами о панславянском государстве

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что мечтает о панславянском государстве с 1990-х

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Славянские народы не должны терять сплоченности, когда-нибудь они смогут создать единое государство. Об этом в интервью France Press заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выдержки из публикации приводятся на его официальном сайте.

Во время беседы французский журналист выразил мнение, что президент России Владимир Путин мечтает о построении единой панславянской страны. Он сослался на речи российского лидера, но глава Белоруссии его перебил.

«Это я мечтал о славянском государстве. (...) Это я всегда с 1990-х годов говорил о том, что есть славянские государства», — поделился мыслями Лукашенко.

Политик заверил, что эта концепция не имеет ничего общего с идеей о «русском мире», которой, по его мнению, руководствуются российские политики. Он подчеркнул, что всем славянам, включая поляков, словаков и болгар, важно укреплять отношения друг с другом, несмотря на разногласия.

«Я об этом говорил. Поэтому Путин ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал. Это вы уже придумали», — заключил президент.

В этом же интервью Лукашенко заявил, что признает авторитарность белорусского режима и элементы диктатуры в нем. При этом он заверил, что такой строй существует как способ «сделать людям лучше».

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Алевтина Запольская
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