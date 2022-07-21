В Польше объявили о наборе в бригады теробороны на границе с Украиной

Министр обороны Польши объявил о создании новых бригад теробороны на границе с Украиной

В Польше начали создавать все больше бригад территориальной обороны. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Так, министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о создании и наборе новых формирований в Варшаве, а также в городах Хелм и Пшемысль, расположенных вблизи границы с Украиной.

Первое будет специализироваться на защите столицы, боевых действиях в городских районах и защите объектов критической инфраструктуры, а два других — выполнять те же функции, что и Корпус охраны пограничья, сотрудничать с пограничной службой. Каждая бригада теробороны будет располагать командно-штабными, легкими пехотными батальонами и отдельными подразделениями, в том числе материально-техническими, саперными и медицинскими.

На данный момент в войсках территориальной обороны Польши сформировано 15 бригад. В них служат более 32 тысяч человек. В следующем году запланировано их очередное расширение и создание новых батальонов, в том числе в Тарнобжеге, Влоцлавеке и Ченстохове.

27 июня глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил, что власти страны решили расширить численность армии более чем в 2,5 раза: со 150 тысяч до 400 тысяч военных. Кроме того, в стране планируют докупить модернизированное оружие, чтобы суметь противостоять угрозе в случае необходимости.

В июне постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов предположил, что Польша допускает расширение своих границ за счет Украины. До этого, в мае, представитель МИД России Мария Захарова также комментировала планы Варшавы по экспансии на Украину — по ее мнению, Киев хочет легализовать захват страны поляками.

Об аналогичных планах польских властей установить контроль над частью территории Украины заявлял и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.