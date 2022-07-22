Россиянка вернулась из ОАЭ и лишилась 1,8 миллиона рублей на досмотре в Москве

Сотрудники Шереметьево изъяли у прилетевшей из ОАЭ россиянки незаконные 30 тысяч долларов

Сотрудники таможни в московском аэропорту Шереметьево задержали россиянку, которая попыталась незаконно провезти валюту. Об этом сообщает издание «Русские Эмираты».

Отмечается, что 32-летняя женщина вернулась в Москву рейсом из Абу-Даби (ОАЭ) и воспользовалась «зеленым коридором». Однако когда у путешественницы спросили, сколько денег она имеет при себе, пассажирка призналась, что везет больше 40 тысяч долларов.

В ходе досмотра сотрудники аэропорта обнаружили деньги в багаже туристки. В итоге нарушительница лишилась 31,7 тысячи долларов (1,8 миллиона рублей), поскольку эту сумму признали незаконно перемещаемой. При этом россиянке вернули под расписку наличные средства в размере 10 тысяч долларов — такую сумму можно провозить через границу без обязательного письменного декларирования.

Незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средство в крупном размере наказывается штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных средств или в размере заработной платы за период до двух лет, либо ограничением свободы до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.

Ранее в июле сотрудники таможни Шереметьево задержали прилетевшего из Абу-Даби 22-летнего россиянина, незаконно ввозившего наручные часы Hublot и сумку Prada. Молодой человек попытался пересечь «зеленый» коридор, но не задекларировал дорогостоящие покупки. В ходе экспертизы выяснилось, что стоимость вещей составила около 2,8 миллиона рублей.