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В Германии рассказали о трех ошибках Запада в отношении России

Издание Die Welt заявило о трех допущенных ошибках Запада в отношении России

Фото: Alexei Chernyshev / Reuters

Обозреватель немецкого издания Die Welt Жак Шустер заявил, что Запад допустил три ошибки в отношении России. В своей статье он написал, что речь идет о мнениях, что Россию можно изолировать, об эффективности санкций и о мнимой эффективности украинской армии.

Он рассказал, что Украина не сможет сломить превосходящую десятикратно российскую армию, президент Владимир Путин не изолирован от других представителей международного сообщества, а санкции Запада его не останавливают.

В то же время он призвал США и Европу наладить отношения с Россией вместо попыток ее изолировать.

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Варвара Кошечкина
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