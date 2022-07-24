На Украине убили шведского наемника-философа

Politico: на Украине погиб шведский наемник-философ Патриньяни

На Украине погиб воевавший на стороне Киева наемник из Швеции Эдвард Селандер Патриньяни. Об этом пишет Politico.

Командир отряда иностранцев сил специальных операций территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Мирошниченко рассказал изданию, что Патриньяни на родине был «экономистом и философом». Также он хотел сформировать целый «взвод шведов».

Вместе с Патриньяни были уничтожены наемники из США Люк «Скайуокер» Люцишин и Брайан Янг, а также канадец Эмиль Антуан Рой-Сируа. 18 июля они попали в засаду в районе села Григорьевка и были ликвидированы огнем из танков.

До того, как отправиться на Украину, Люцишин служил в полиции, Янг проходил военную службу в американской армии, а Рой-Сируа служил во Французском иностранном легионе.

Ранее госдеп подтвердил информацию о недавней гибели двух граждан США в ходе боевых действий в районе Донбасса. При этом во внешнеполитическом ведомстве приняли решение не раскрывать имена погибших американцев и не давать более развернутого комментария «из уважения к их близким».