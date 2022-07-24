Роспотребнадзор оценил ситуацию с оспой обезьян в России

Роспотребнадзор: ситуация с оспой обезьян в России находится на строгом контроле ведомства

В России нет необходимости в ведении дополнительных противоэпидемических мер из-за оспы обезьян, Роспотребнадзор предпринимает все необходимое для противодействия инфекции. Так в ведомстве оценили ситуацию с заболеванием в России. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что на российской границе усилен санитарно-карантинный контроль, а на всей территории страны есть возможность оперативного тестирования на оспу обезьян. Кроме того, научный центр «Вектор» Роспотребнадзора подал заявку на регистрацию современной противооспенной вакцины.

Подчеркивается, что медицинский персонал ознакомлен с порядком действий при выявлении людей с подозрением на оспу обезьян. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора, заявили там.

Ранее в ведомстве сообщили, что в России оспа обезьян взята под строгий контроль, новых заболевших пока не выявлено. Принимаются все необходимые меры для предотвращения или же минимизации рисков завоза заболевания из-за границы. В Роспотребнадзоре также заверили, что при появлении первых сообщений об оспе обезьян на российской границе был организован отдельный санитарно-карантинный контроль.

Что делать?



