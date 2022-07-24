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Запрещающий ЛГБТ-отношения законопроект вызвал споры среди депутатов

Депутаты Госдумы Попов и Останина поспорили о запрещающем ЛГБТ-отношения законопроекте

Фото: Агентство «Москва»

Депутаты Госдумы не сошлись во мнениях относительно законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Об этом пишет в своем Telegram-канале издание Ura.ru.

Журналист и депутат Евгений Попов не одобрил законопроект, ссылаясь на его неточность и расплывчатость формулировок. Он объяснил, что в документе не прописаны тонкости. В ответ на его критику, ему возразила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. Она возмутилась, что Попову неочевидно, что именно имеется в виду под «традиционными ценностями».

По словам Попова, в законопроекте есть расхождение с поправкой к Конституции, в которой четко прописано, что семья является союзом мужчины и женщины. В законопроекте, рассказал депутат, нет такого уточнения, что автоматически делает непонятным, что именно документ должен защищать.

Он также добавил, что согласно Конституционному Суду, поправка не снимает с государства обязанности уважать различия, которые касаются в том числе и сексуальной ориентации человека.

18 июля 2022 года стало известно о внесении в Госдуму законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Авторами инициативы выступили депутаты партий ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За Правду».

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Варвара Кузьмина
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