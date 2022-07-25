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Бывшего министра Абызова оставили под стражей

Мосгорсуд продлил до 10 ноября арест экс-министра Абызова по делу о создании ОПГ и хищении

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Преображенский суд Москвы продлил срок ареста бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова и десяти фигурантов уголовного дела о создании организованной преступной группировки (ОПГ) и хищении денег. Об этом Business FM сообщил адвокат главного фигуранта Александр Аснис.

По его словам, экс-министра оставили под стражей до 10 ноября. Защитник напомнил, что у его клиента находятся на иждивении трое несовершеннолетних детей и пожилая мать. За три года содержания в СИЗО у Абызова резко ухудшилось состояние здоровья. Адвокат просил освободить его под домашний арест.

Экс-министра обвинили в создании ОПГ для ведения незаконного предпринимательства и извлечения преступного дохода. По данным следствия, Абызов вместе с соучастниками через своих людей в совете директоров похитил средства акционеров компании «СИБЭКО», используя для этого поддельные документы. При этом экс-министр скрывал свое материальное положение, тайно контролируя ряд офшорных компаний на Кипре и Виргинских островах.

Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства с 2012 по 2018 год. Его задержали 26 марта 2019 года.

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Любовь Ширижик
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