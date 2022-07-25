Оценено решение ЦБ снизить ключевую ставку до восьми процентов

Аналитик Кочетков прогнозирует падение цен после решения ЦБ снизить ключевую ставку до 8%

Снижение цен в России происходит быстрее, чем прогнозировалось, дальнейшее понижение Центробанком ключевой ставки приведет к ускорению инфляции. Такую оценку решению ЦБ снизить ключевую ставку сразу до восьми процентов годовых в интервью агентству «Прайм» дал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

«Инфляция по итогам мая составила 17,1 процента, в июне снизилась до 15,9 процента, а к 15 июня уже была на уровне 15,5 процента за год. Соответственно, Банк России решил, что цены снижаются быстрее, чем это прогнозировалось ранее». — пояснил Кочетков.

При этом цены производителей продолжают падать, что дает основания на дальнейшее снижение цен в рознице, указал эксперт.

«Впрочем, в заявлении регулятора говорится о существенном вкладе курса рубля в снижение цен. Если ставка будет снижаться столь же агрессивно, то велик риск спровоцировать резкое ослабление рубля и возобновление инфляционного давления», — заключил он.

Прогноз ключевой ставки на конец 2022 года упал до 7,4-8 процентов, но возможность ее снижения почти исчерпана, отметил Кочетков. Если это осуществить слишком быстро, инфляция может форсироваться, предупредил он.

О решении снизить ключевую ставку с 9,5 процентов до восьми процентов годовых стало известно 23 июля. Отмечалось, что новое сокращение на 150 базовых пунктов оказалось более существенным, чем ожидали многие эксперты. В дальнейшем Центробанк будет оценивать целесообразность снижения показателя во втором полугодии.