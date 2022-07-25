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В Кремле допустили встречу Путина с Борисовым в ближайшее время

Песков допустил встречу президента Путина и главы «Роскосмоса» Борисова в ближайшее время

Фото: Pavel Byrkin / Reuters

В Кремле в ближайшее время не исключают встречи президента России Владимира Путина и нового главы госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова. Это допустил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, встреча состоится уже в следующем месяце, в августе. «Но, кстати, Борисов может быть и раньше. Там уже как график будет сверстан», — подчеркнул Песков.

15 июля президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора «Роскосмоса» — ему пообещали новую работу. Новым главой госкорпорации стал Юрий Борисов, ранее занимавший пост вице-премьера.

О том, что Рогозин может уйти из госкорпорации, а Борисов — из правительства, 13 июля сообщало РБК. Издание допускало, что первый может перейти в администрацию главы государства, где ему доверят курирование вопросов, связанных со специальной военной операцией, а второму могут поручить «крупный промышленный актив», в частности «Роскосмос».

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Сергей Истомин
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