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Вице-премьер России Борисов покинет свой пост

РБК узнал, что вице-премьер России Юрий Борисов в ближайшее время покинет свой пост
Юрий Борисов

Юрий Борисов. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Курирующий в правительстве России направления космос и оборонная промышленность вице-премьер Юрий Борисов в ближайшее время покинет свой пост. Об этом узнал РБК от нескольких источников, знакомых с обсуждением вопроса.

Информацию о возможной отставке вице-премьера изданию также подтвердил собеседник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Он заявил, что не знает, на какую новую должность рассматривается Борисов, но слышал, что это может быть «крупный промышленный актив».

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Назначение Мантурова

Во вторник, 12 июля, президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении в правительстве страны числа вице-премьеров. Согласно документу, теперь у председателя российского правительства будет 11 заместителей вместо 10. В частности, указ вводит должность вице-премьера, который одновременно является и главой Минпромторга. Документ вступил в силу с момента его подписания.

После этого премьер-министр Михаил Мишустин внес в Государственную Думу кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова для утверждения на должности вице-премьера.

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Вопрос об утверждении Мантурова на пост вице-премьера Госдума рассмотрит на внеочередном заседании в пятницу, 15 июля, сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил депутатам информацию о внесении Мишустиным кандидатуры Мантурова для утверждения на должность.

Вечером 12 июля Мантуров встретился с Володиным и главами думских фракций, политики обсудили порядок рассмотрения вопроса о его утверждении на должность вице-премьера. Согласно графику, глава Минпромторга в среду, 13 июля, проведет встречу во фракции «Справедливая Россия — За правду», в четверг, 14 июля, — во фракциях «Новые люди» и ЛДПР, а также в профильном комитете по промышленности и торговле, в пятницу, 15 июля, — в «Единой России» и КПРФ.

Как пояснил «Известиям» зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев, назвал решение предложить кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера правильной.

Одной из главных стратегий по развитию экономики сегодня является импортозамещение. Множества командиров быть не может. Поэтому на пост вице-премьера правительства был предложен Денис Мантуров

Адальби Шхагошевзампред фракции «Единая Россия»

Другие возможные назначения

При этом Шхагошев не исключил новых перестановок на ключевых постах в органах власти.

Сегодня в политике импортозамещения стоят жесткие задачи. Исключать, что новых перестановок не будет, нельзя

Адальби Шхагошевзампред фракции «Единая Россия»

По данным источников «Известий», до пятницы, 15 июля, могут быть оглашены новые имена претендентов на высокие посты в органах власти. Так, среди депутатов, которые могут получить новые назначения, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, которому прочат пост председателя Счетной палаты вместо Алексея Кудрина, однако рассматриваются и другие кандидаты.

Официально в партиях эту информацию не комментируют.

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Внеочередное заседание Госдумы

Кроме вопроса об утверждении на должность вице-премьера Мантурова Госдума на внеочередном заседании 15 июля планирует рассмотреть 16 законопроектов, из которых к принятию в третьем чтении предлагается шесть, сообщили в пресс-службе палаты.

Среди них — законопроект, обсуждавшийся на встрече с президентом России Владимиром Путиным о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников — участников спецоперации на Украине.

Кроме того, в повестку планируется дополнительно включить правительственные законопроекты, которые будут внесены в Госдуму до заседания 15 июля.

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Марина Совина
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