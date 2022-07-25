США отменили ежегодные военные учения на Украине

Newsweek: США отменили ежегодные военно-морские учения на Украине

США и союзники отменили ежегодные военно-морские учения на Украине и перенесли маневры в болгарскую акваторию Черного моря. Об этом сообщает Newsweek.

Пресс-секретарь евро-африканского командования ВМС США Тамара Лоуренс заявила, что учения Sea Breeze 2022 были отменены из-за боевых действий на Украине. В учениях на болгарской территории сейчас принимают участие 24 военных корабля, пять самолетов, четыре вертолета и около 1,4 тысячи военнослужащих десяти стран НАТО.

14 июля стало известно, что Венгрия усилит боеготовность вооруженных сил и проведет интенсивные учения по всей стране из-за продолжающегося конфликта на Украине и наплыва мигрантов. По словам главы Минобороны страны Кристофа Салаи-Бобровнички, Венгрия сталкивается с беспрецедентными вызовами безопасности.