В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

Глава Крыма Аксенов продлил в ряде районов высокий уровень террористической опасности

В ряде районов Республики Крым продлили желтый (высокий) уровень террористической опасности. Об этом объявил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, в целях обеспечения безопасности республики действие высокого уровня продлевается с 20:00 25 июля до 20:00 9 августа на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского и Красноперекопского районов, граничащих с Украиной.

Эти меры также касаются объектов ЖКХ, транспорта, водного хозяйства, промышленности, энергетики и здравоохранения республики.

Аксенов заявил, что в регионе сохраняется спокойная обстановка и власти полностью контролируют ситуацию. Он подчеркнул, что безопасность жителей и гостей Крыма обеспечивают силовые структуры и правоохранительные органы.

Ранее, 22 июля, высокий уровень террористической опасности продлили власти Брянской области. 24 июля об аналогичных мерах объявили в Курской и Белгородской областях.