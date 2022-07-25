Глава Херсонской области Стремоусов заявил о провале попытки контрнаступления ВСУ

Украинские войска предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели крах. Такое заявление РИА Новости сделал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах», — рассказал он.

По словам Стремоусова, провал этой операции украинских сил обусловлен географическими особенностями региона. Он отметил, что Херсонская область — это степь, и любые попытки ВСУ атаковать на открытой местности приводят к большим потерям в рядах украинской армии. «Режим (президента Украины Владимира — прим. «Ленты.ру») Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть», — считает он.

При этом, уверен Стремоусов, украинская сторона сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсонской области. По его мнению, так Киев может требовать у Запада больше денег и оружия.

«То, что Херсонская область снова вернется под контроль Украины, что будет контрнаступление - все это фантазии. Ни одного успешного прорыва или контрнаступления у украинских войск с начала спецоперации не было», — подчеркнул он.

В середине июня Стремоусов заявил, что регион является «безвозвратно российским» и подчеркнул, что нужно осознать, что «Украина закончилась» и необходимо начать перестраиваться.

Спуст месяц пресс-служба администрации области рассказала о создании избирательной комиссии для проведения референдума по вхождению в состав России, который должен пройти в начале осени.