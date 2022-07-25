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Сообщение об ухудшении качества воды в Набережных Челнах оказалось недостоверным

Сообщение о резком ухудшении качества воды в Набережных Челнах оказалось недостоверным

Фото: «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Сообщение о резком ухудшении качества воды в Набережных Челнах оказалось недостоверным.

В воскресенье, 24 июля, в тематическом сообществе «Челны Вкурсе» во «ВКонтакте» появилась публикация с данными о том, что в городе Набережные Челны наблюдается ухудшение качества водопроводной воды, в связи с чем жителям якобы рекомендуется приобретать фильтры для ее очистки.

В сообщении отсутствуют какие-либо точные сведения о случившемся или детали. Также нет комментариев регионального отделения Роспотребнадзора и компаний, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения города. При этом пост сопровожден фотографиями водоочистительных систем конкретной местной компании с указанием ее контактов и информации о стоимости услуг. Кроме того, запись помечена администраторами группы как рекламная. Пользователи соцсети в комментариях также обратили внимание на рекламный характер сообщения.

На следующий день, 25 июля, на сайте компании «Челныводоканал», которая отвечает за городскую инфраструктуру сети водоснабжения и водоотведения, появилось опровержение данной информации. В организации подчеркнули, что никакого резкого ухудшения качества воды не произошло, она соответствует всем санитарным и гигиеническим нормам и не требует доочистки.

Новость об ухудшении качества воды в Набережных Челнах не получила широкого распространения в СМИ. Впоследствии ряд региональных изданий опубликовал ее опровержение — в их числе «Челнинские известия» и Inkazan.

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Варвара Кошечкина
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