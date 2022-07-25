Кремль ответил на вопрос о встрече Путина с Рогозиным

Песков заявил, что Путин в ближайшее время не планирует встречаться с Рогозиным

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует встречаться с бывшим главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пишет ТАСС.

«Пока встречи с Рогозиным нет в графике», — сказал пресс-секретарь главы государства.

15 июля Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора «Роскосмоса». Вместо него возглавил госкорпорацию Юрий Борисов, занимавший в правительстве страны пост отвечавшего за оборонно-промышленный комплекс вице-премьера.

Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Рогозин в скором времени «займет свое место в строю».