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Мишустин высказался о новой работе Рогозина фразой «займет свое место в строю»

Премьер-министр Мишустин заявил, что Рогозин в скором времени займет свое место в строю

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / Global Look Press

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в скором времени «займет свое место в строю». О его новой работе высказался премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Вместе с тем председатель правительства на совещании с вице-премьерами выразил благодарность Рогозину за четыре года руководства «Роскосмосом».

15 июля президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора «Роскосмоса». Новым главой госкорпорации стал Юрий Борисов, занимавший в правительстве страны пост вице-премьера, отвечавшего за оборонно-промышленный комплекс.

О том, что Рогозин может уйти из «Роскосмоса», а Борисов — из правительства, 13 июля сообщало РБК, ссылаясь на ряд источников, знакомых с обсуждением вопроса. Издание допускало, что первый может перейти в администрацию главы государства, где ему доверят курирование вопросов, связанных со спецоперацией, а второму могут поручить «крупный промышленный актив», в частности, «Роскосмос».

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Сергей Истомин
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