Виктория Бекхэм попала в объектив папарацци в купальнике и вызвала споры в сети

Дизайнер Виктория Бекхэм попала в объектив папарацци в купальнике и вызвала споры в сети

Британский дизайнер и певица Виктория Бекхэм отдохнула на яхте и вызвала споры в сети по поводу своего внешнего вида. Соответсвующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

48-летняя знаменитость попала в объектив папарацци во время путешествия в Сен-Тропе вместе с семьей. На размещенных кадрах предпринимательница запечатлена в купальнике красного цвета бренда Eres, черной кепке и солнцезащитных очках. Фотографы сняли ее лежащей на шезлонге, а также гуляющей на борту судна.

Читатели издания неоднозначно отнеслись к фигуре Бекхэм, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под материалом. Так, одни пользователи сети раскритиковали модельера. «Ей срочно нужно поесть», «Почему она такая худая?», «Виктория точно ничем не болеет?», «Я в ужасе из-за ее тела», «Ей нужны углеводы», — писали они.

В то же время другие юзеры восхитились внешностью поп-исполнительницы. «А мне кажется, что она выглядит шикарно», «Человек может выглядеть так, как хочет», «Какая красотка», «Суперская», «А мне очень нравится Виктория», — высказывались комментаторы.

В июне испанский повар Дани Гарсия раскрыл странные предпочтения в еде Виктории Бекхэм. На свадьбе футболиста Серхио Рамоса и телеведущей Пилар Рубио дизайнер изменила специально разработанное меню и попросила приготовить для нее еду отдельно. На мероприятии знаменитость ела только овощи и пила кокосовую воду.