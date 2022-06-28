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Повар раскрыл странные предпочтения в еде Виктории Бекхэм

Повар Гарсия: Виктория Бекхэм просила заменить на овощи все блюда на свадьбе Серхио Рамоса
Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Испанский повар раскрыл странные просьбы певицы и дизайнера Виктории Бекхэм, касающиеся приготовления пищи в ресторане. Интервью с ним публикует портал Daily Mail.

Известно, что Дани Гарсия работал в качестве шефа на свадьбе футболиста Серхио Рамоса и телеведущей Пилар Рубио, которая состоялась в июне 2019 года. Собеседник издания признался, что разочаровался в предпочтениях бизнесвумен, поскольку она изменила все меню, над которым он старательно работал совместно с женихом и невестой.

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«Мне показались странными требования Бекхэм, которая попросила заменить все предложенные ей блюда. Еда Виктории отличалась от еды гостей и состояла только из овощей», — уточнил он и добавил, что бизнесвумен постоянно пила кокосовую воду, отказываясь от других напитков.

Помимо этого, по словам Гарсии, предпринимательница обязала официантов поставить у ее тарелки миску с мятными леденцами и антисептик со спиртом. «Я удивился ее требованиям, потому что тогда еще даже не началась пандемия коронавируса», — высказался он в заключение.

В феврале бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм раскрыл детали диеты своей жены. По словам спортсмена, секретом стройности Виктории является потребление одного и того же блюда на протяжении 25 лет. Выяснилось, что она ест только тушеные овощи с любой рыбой, приготовленной на гриле.

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Майя Пономаренко
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