Пытавшегося уехать в пустом вагоне кота спасли в российском регионе

В Иркутской области спасли кота, который забрался в пустой вагон поезда

В Иркутской области железнодорожники спасли кота, который уехал в пустом вагоне поезда из Улан-Удэ. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает «Байкал Daily».

По данным издания, животное забралось в пустой вагон грузового поезда на станции в Улан-Удэ. Его случайно заметили местные жители, проходившие по виадуку, которые попытались помочь коту, однако успели только сбросить ему кусочек колбасы.

Кроме того, очевидцы запечатлели животное на видео, которое затем распространилось в соцсетях и привлекло внимание журналистов. Те в свою очередь обратились к специалистам Восточно-Сибирской железной дороги, которые организовали спасение кота.

Железнодорожники выяснили, что поезд прибудет на станцию Слюдянка, и отыскали приехавшее на нем животное. После этого кота забрал себе один из машинистов, работающих на этой станции. Отмечается, что животное чувствует себя хорошо.

