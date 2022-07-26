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Посольство ответило на заявления Госдепа об изоляции России

Посольство в США сообщило, что заявления Госдепа об изоляции России не выдерживают критики

Фото: @mfa_russia

Посольство России в Вашингтоне ответило на заявления Госдепартамента США о том, что страна оказалась в изоляции из-за проведения военной операции на Украине. Сообщение опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

Там подчеркнули, что «огульные заявления» не выдерживают критики, а российские власти активно вовлечены в международные дела.

Подтверждением тому посольство назвало насыщенную программу африканского турне главы МИД России Сергея Лаврова. Во время визита в Египет и Республику Конго министр иностранных дел был принят руководителями государств и провел обстоятельные переговоры со своими коллегами.

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«Попытки представить нашу страну изолированной вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей, которые все больше утрачивают связь с реальностью. Примечательно, что пропитанное русофобией стремление внешнеполитического ведомства США исказить действительную картину событий вызывают недоумение не только у нас, но и среди местных СМИ», — заключили в российской дипмиссии.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия осознает, что находится в изоляции из-за военных действий на Украине, и чувствует себя изгоем. Он предположил, что в Кремле «не питают иллюзий» по этому поводу.

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Марина Совина
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