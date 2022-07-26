Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Спорт

«Салават Юлаев» подписал контракт с американцем из НХЛ

«Салават Юлаев» подписал контракт с американским нападающим Александром Хмелевски из НХЛ

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Российский «Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с американским нападающим Александром Хмелевски. Пост доступен в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Контракт с 23-летним форвардом рассчитан на один год. Хмелевски имеет опыт выступлений в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). С 2017 года он находился в системе клуба «Сан-Хосе Шаркс».

В минувшем сезоне Хмелевски провел 19 матчей и набрал восемь очков в составе «Шаркс». Всего в рамках НХЛ на счету американца 24 матча и десять набранных очков.

Он также выступал за фарм-клуб «акул» «Сан-Хосе Барракуда» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где он сыграл 122 матча и записал на свой счет 88 набранных очков (35 голов и 55 результативных передач).

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В Европе заявили об исчерпании санкционных возможностей
В МИД России обвинили Грецию в разрушении отношений между Афинами и Москвой
В «Пятерочке» начали раздавать бесплатные продукты для бедных
Россиянин признался в убийстве приютившего его мужчины из-за неуплаты коммуналки
Названы способы сделать путешествие на машине безопасным
Избиение иностранца в московском метро попало на видео
«Салават Юлаев» подписал контракт с американцем из НХЛ
Две 100-летние женщины назвали поспособствовавшее их долголетию вино
Ведущий Первого канала назвал распространенную ошибку при любой боли
Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.