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66-летняя Лариса Долина снялась в облегающем наряде и восхитила фанатов

Певица Лариса Долина снялась в облегающем комбинезоне и корсете и восхитила фанатов

Кадр: @larisa.dolina.official

Советская и российская эстрадная певица Лариса Долина снялась в облегающем наряде и восхитила фанатов. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных кадрах 66-летняя знаменитость позировала в облегающем черно-белом комбинезоне с леопардовым принтом. Также образ звезды дополняли белый корсет, который поддерживал ее грудь, и черные кожаные сапоги на высокой платформе и каблуке.

Кроме того, на глазах артистки был выполнен макияж в стиле smoky eyes, на губы нанесена коричневая помада, а волосы оказались зачесаны назад. «Осознавая нужность фотосессии и любых съемок, в принципе, я договариваюсь с собой и делаю это», — подписала публикацию артистка.

Поклонники оценили внешний вид Долиной в комментариях под публикацией. «Вот это женщина! Что ни фото — хоть на красную дорожку для премий отправляй», «Роскошная женщина», «Просто бомба!», «Крутая и клевая! Вот это я понимаю, преображение», «На нашей планете есть всем известные семь чудес света. Но я знаю еще одно, о котором еще никто не догадывается. И это вы», — высказывались они.

Ранее Лариса Долина оправдалась за откровенные наряды. Певица разместила фотографию, на которой она запечатлена в расшитом черными пайетками платье с разрезом от бедра и декоративным вырезом в форме молнии на груди. В тексте публикации знаменитость призвала женщин не обращать внимания на возраст.

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Мария Винар
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