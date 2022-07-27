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США оценили вероятность восстановления иранской ядерной сделки

Белый дом: возобновление ядерной сделки с Ираном в ближайшем будущем маловероятно
Бретт МакГерк

Бретт МакГерк . Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Координатор Белого дома по вопросам Ближнего Востока Бретт МакГерк заявил, что возобновление в ближайшем будущем ядерной сделки с Ираном маловероятно. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что сомнения Соединенных Штатов связаны с нежеланием Ирана принять соответствующее решение. По словам МакГерка, Тегеран хочет, чтобы американская сторона «добавила что-то» в условия возвращения к сделке, что могло бы заинтересовать руководство Ирана. Он заявил, что США «не собираются делать этого».

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, подразумевающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

В 2018 году США заявили о выходе из СВДП и восстановлении санкций против Ирана.

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Марина Совина
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