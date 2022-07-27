Минфин уточнил детали предложения о налогах для уехавших за границу россиян

Идея Минфина о налогах не коснется сотрудников зарубежных филиалов российских компаний

Минфин уточнил детали предложения о налогах для уехавших за границу граждан, но продолжающих получать зарплату из России. Об этом сообщает в Telegram-канале министерства.

В ведомстве отметили, что инициатива не затрагивает работников зарубежных филиалов российских компаний. Уточняется, что речь идет о тех доходах, которые выплачиваются российскими организациями.

В министерстве добавили, что подготовленные поправки не вносят существенные изменения в действующие на сегодняшний день налоговые условия для выплат по трудовым договорам. При этом данная инициатива уточняет порядок налогообложения дистанционной работы за пределами России.

Минфин подчеркнул, что заложенные в Налоговом кодексе принципы налогообложения должны сохраняться вне зависимости от дистанционной или очной трудовой деятельности.

Ранее Минфин обратил внимание на уехавших за границу россиян, продолжающих получать зарплату из России. Ведомство предложило фактически увеличить налоговую нагрузку, обязав работодателя отчислять НДФЛ за проживающих за рубежом и работающих оттуда удаленно граждан. Такие работники в статусе налогового резидента России должны будут платить НДФЛ по обычной ставке (13 или 15 процентов в зависимости от суммы дохода), а после утраты статуса — 30 процентов.