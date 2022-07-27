Возможность пользоваться картой «Мир» на Кубе опровергли

Глава Ростуризма Догузова опровергла сообщения о начале приема карт «Мир» на Кубе

Глава Ростуризма Зарина Догузова опровергла сообщения о начале приема карт российской платежной системы «Мир» на Кубе. Об этом она заявила в личном Telegram-канале.

По словам руководителя ведомства, пользоваться отечественными картами на территории республики все еще не возможно. «В настоящее время такая опция недоступна», — написала Догузова.

При этом она отметила, что работа по организации обслуживания карт «Мир» на Кубе «действительно ведется». Догузова также напомнила, что проверить актуальный список стран, где можно расплачиваться российскими картами, можно найти на официальном сайте платежной системы.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в банкоматах Кубы начали принимать карты «Мир». По словам советника посольства республики по вопросам туризма Хуана Карлоса Эскалона, у туристов появилась возможность снимать наличные песо.