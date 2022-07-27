Tesla начала брать деньги за навигатор

Tesla ввела платный навигатор для некоторых категорий электромобилей

Производитель электрокаров Tesla ввел плату за некоторые опции на своих устройствах, в частности, за навигатор, за использование которого с водителей теперь будут брать деньги, пишет издание Cabuzz.

Нововведение коснется электромобилей Tesla только по достижении ими восьмилетнего возраста. При этом использование навигатора в машинах, выпущенных с 9 января 2020 года по 20 июля 2022 года, останется бесплатным, вне зависимости от их возраста.

За водителем в любом случае останется выбор, оплачивать функцию навигатора или нет. Во втором случае она исчезнет из бортового компьютера Tesla. Однако при выборе этого варианта водитель не сможет подключить к машине смартфон, поскольку Tesla не поддерживает синхронизацию устройств на операционных системах Apple и Android.

Ранее Tesla уже ввела платное использование быстрой зарядки Supercharger. То же самое делают и ее конкуренты. В частности, немецкий BMW предлагает водителям отдельные опции по подписке, в том числе обогрев руля, передних кресел и оповещение о дорожных камерах.