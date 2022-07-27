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Звезду «Очень странных дел» отказались пускать в США

Британского актера Джозефа Куинна задержали в аэропорту США
Джозеф Куинн

Джозеф Куинн. Кадр: телесериал «Очень странные дела»

Британского актера Джозефа Куинна, известного по роли Эдди Мансона в сериале «Очень странные дела», задержали в аэропорту США и отказались пускать в страну. Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что офицер миграционной службы не узнал звезду и увел его на допрос. «Меня забрали в место, напоминающее подземелье. И меня попросили подождать там минут 20, а потом вызвали к столу, где кто-то спросил меня: "Что вы делаете в Соединенных Штатах, сэр?" Я ответил: "Я приехал, чтобы встретиться с Джимми Фэллоном на его шоу. И мне не поверили», — рассказал Куинн.

По его словам, затем другой сотрудник миграционной службы узнал его и попросил офицера «оставить Эдди в покое». После этого актеру вернули паспорт и все же разрешили въехать в страну, поинтересовавшись, появится ли он в следующем сезоне «Очень странных дел».

Помимо хита Netflix 29-летний Куинн известен по ролям в таких проектах, как «Диккенсиана», «Игра престолов», «Говардс-Энд» и «Отверженные».

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Марина Погосян
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