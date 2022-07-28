Политолог допустил сближение России и Северной Кореи

Аналитик Асафов допустил сближение и сотрудничество России с Северной Кореей

В условиях изменившейся геополитической обстановки существует вероятность сближения и наращивания сотрудничества России с Северной Кореей. На это указывает, в том числе, признание КНДР независимости Донецкой народной республики. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

КНДР полностью готова к любым военным столкновениям с США. Об этом пишет южнокорейское агентство «Ёнхап» со ссылкой на лидера страны Ким Чен Ына. В своей речи по случаю 69-й годовщины окончания Корейской войны (1950-1953) Ким Чен Ын также предупредил, что армия Южной Кореи «будет уничтожена» в случае попытки напасть на КНДР.

Перспективы

«Хотелось бы напомнить, что именно благодаря вербальному противостоянию северокорейскому лидеру удалось много чего выиграть у экс-президента США Дональда Трампа, — сказал Асафов. — Так что здесь, конечно, не идет речь о реальном столкновении двух стран».

Также, по словам политолога, несмотря на все проблемы, связанные с пандемией, и другие сложности, две Кореи встали на путь если не объединения, то сближения и преодоления накопившихся разногласий. Но в текущей непростой геополитической обстановке, когда странам нужно выбирать сторону, Северной Корее необходимо укрепить свое положение, обозначив себя резким противником США.

«КНДР просто использует свой накопленный опыт и формирует такую радикальную повестку. Хотя очевидно, что главной целью США сегодня является не она, а Китай и Россия. В принципе, действия северокорейского лидера правильны и логичны: например, недавно был сделан достаточно грамотный с точки политического пиара ход в виде признания независимости ДНР. Не исключаю, что в ближайшее время КНДР также призовет американцев прекратить поддержку Тайваня», — допустил аналитик.

Кроме того, как считает Асафов, существует большая вероятность расширения и укрепления отношений Северной Кореи с Россией: двум странам, по его мнению, точно есть о чем поговорить.

«Есть разные направления. В том числе, и военно-техническое сотрудничество, и другие вопросы. Недавние события, связанные с признанием ДНР, также указывают на то, что подобные идеи обсуждаются и даже имеют определенное воплощение», — заключил Асафов.

До этого агентство Reuters сообщало, что Ким Чен Ын приказал усилить обороноспособность страны для противостояния враждебным силам. Отмечается, что на заседании Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) были определены основные задачи по усилению военного комплекса КНДР, в том числе совершенствование технического обеспечения армии и реорганизация основных структур.

