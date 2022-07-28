Во Франции объяснили попадание Европы в собственную ловушку

Le Figaro: Европа попала в свою же ловушку из-за угроз ввести эмбарго на российский газ

Французский обозреватель Изабель Лассер в материале для Le Figaro выразила мнение, что Европа попала в «собственную ловушку» из-за постоянных угроз ввести эмбарго на газ из России.

«С российским газом европейцы угодили в собственную ловушку», — пишет журналист. По словам Лассер, европейские лидеры оказались «в переплете», угрожая Москве введением эмбарго, но так и не введя его.

«Теперь им приходится жить под дамокловым мечом, который может обрушиться на них в любой момент, в том числе в разгар следующей зимы», —заверила автор материала.

Россия, в свою очередь, перенесет последствия сокращения поставок газа безболезненно, поскольку резкий рост цен на топливо компенсирует снижение объема экспорта, пишет обозреватель. Поставки газа могут принести Москве вдвое больше доходов, отметила Лассер.

Ранее министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше потребовала от магазинов, оборудованных кондиционерами, закрывать двери. Таким образом власти хотят сократить потребление электроэнергии, в противном случае владельцам грозит штраф. Политик отметила, что при работающем кондиционере и открытых дверях расход электричества увеличивается на 20 процентов. «Это абсурд», — заявила Панье-Рюнаше. В противном случае владельцев будут штрафовать на сумму до 750 евро (почти 45 тысяч рублей).