Во Франции пригрозили штрафами за открытые двери магазинов

Французский министр потребовала от магазинов с кондиционерами закрывать двери

Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше потребовала от магазинов, оборудованных кондиционерами, закрывать двери. Таким образом власти хотят сократить потребление электроэнергии, в противном случае владельцам грозит штраф. Об этом сообщает The Guardian.

Политик отметила, что при работающем кондиционере и открытых дверях расход электричества увеличивается на 20 процентов. «Это абсурд», — заявила Панье-Рюнаше. В противном случае владельцев будут штрафовать на сумму до 750 евро (почти 45 тысяч рублей). Меру распространят на всю страну.

Во Франции также ограничат использование магазинами световых вывесок. Во всех городах будет запрещено включать световую рекламу с часа ночи но шести утра. Запрет не коснется аэропортов и железнодорожных станций.

Ранее экономический обозреватель BFM TV Стефан Педраззи предложил французам вернуться на удаленную работу, чтобы пережить предстоящую зиму в условиях сокращения поставок российского газа. Он напомнил, что во время пандемии коронавируса, когда французы сидели дома, потребление электроэнергии в стране снизилось на пять процентов.