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Французам предложили сидеть дома для экономии газа

BFM TV: обозреватель Педраззи предложил вернуть французов на удаленку для экономии газа

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Экономический обозреватель BFM TV Стефан Педраззи предложил гражданам страны вернуться на удаленную работу, чтобы пережить предстоящую зиму в условиях сокращения поставок российского газа.

Как пояснил Педраззи, возобновление дистанционной работы на первый взгляд кажется невыгодным из-за затрат энергии на отопление и освещение. Однако, напомнил он, когда французы сидели дома в карантин на фоне распространения коронавируса, потребление электроэнергии в стране снизилось на пять процентов.

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Кроме того, рассматриваются варианты о сдвиге рабочих часов для выравнивания пиковой загруженности по утрам и вечерам. Не исключается вариант реорганизации на производствах, потребляющих большие объемы энергии для их сокращения.

Педраззи предупредил, что угроза дефицита газа во Франции вполне реальна, даже если правительство это не афиширует.

17 июня газотранспортная компания GRTGaz сообщила, что Франция больше не получает российский газ по трубопроводам. Позже министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше уточнила, что импорт газа из России во Францию сократился, но не остановлен. «Мы продолжаем импортировать российский газ, но в меньших количествах», — пояснила она.

Ударная волна


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Марина Совина
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