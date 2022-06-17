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Франция перестала получать российский газ

Оператор GRT сообщил, что Франция с 15 июня больше не получает газ из РФ по трубопроводу

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Франция больше не получает российский газ по трубопроводам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французскую газотранспортную компанию GRTGaz.

На фоне сокращения поставок топлива из России поставка газа во Францию ​​из Германии приостановлена.

Ранее в июне «Газпром» принял решение остановить эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на компрессорной станции «Портовая». До этого компания объявила, что из-за невозможности получить из ремонта другие газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens она не сможет обеспечивать поставки в газопровод «Северный поток» в плановом объеме, который составляет 167 миллионов кубометров в сутки.

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После этого цены на газ в Европе резко пошли вверх.

Ранее на сокращение объемов поставок российского газа пожаловались три европейские страны. Итальянская Eni сообщила о получении на 15 процентов объемов меньше, чем предусмотрено контрактом, а немецкая Uniper — на 25 процентов. Австрийская OMV также заявила о сокращении объемов газа из России.

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Платон Щукин
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