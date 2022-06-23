Во Франции уточнили ситуацию с импортом российского газа

Панье-Рюнаше заявила, что импорт газа из России во Францию сократился, но не остановлен

Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше уточнила ситуацию с импортом российского газа в страну в эфире телеканала BFMTV.

Панье-Рюнаше заявила, что импорт газа из России во Францию сократился, но не остановлен. «Сегодня мы находимся в ситуации, при которой мы продолжаем импортировать российский газ, но в меньших количествах», — пояснила она.

17 июня газотранспортная компания GRTGaz сообщила, что Франция больше не получает российский газ по трубопроводам. До этого первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что с сокращением поставок газа из России столкнулись 12 государств. Среди них были 10 стран, которые уже заявили о введении режима раннего предупреждения в рамках обеспечения энергетической безопасности государства.