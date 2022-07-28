Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР заявили об использовании ВСУ запрещенных мин «Лепесток»

Штаб теробороны ДНР: ВСУ использовали при ударах по Донецку запрещенные мины «Лепесток»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Об этом заявили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР), сообщает РИА Новости.

В штабе теробороны уточнили, что мины были выпущены во время атаки украинскими войсками Киевского и Куйбышевского районов Донецка.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что с начала российской специальной военной операции (СВО) под украинскими обстрелами погибли как минимум 129 жителей города. «Ранения получили 559 человек, в том числе 32 ребенка», — уточнил мэр, добавив, что большинство получили минно-взрывные травмы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден поддержал идею обменять Бута на Уилана и Грайнер
Поставки техники в Россию сократились в три раза
Украинский командир рассказал о брошенных бойцами ВСУ гаубицах из США
Многодетная мать украла деньги подмосковных аниматоров и попала на видео
Трамп решил подать в суд на CNN
В ДНР заявили об использовании ВСУ запрещенных мин «Лепесток»
Инфекционист назвал способ отличить коронавирус от летних инфекций
Аналитик допустил падение рубля
В Роскомнадзоре призвали полностью запретить пропаганду ЛГБТ
Бабушка прыгнула в септик с экскрементами и спасла упавшего туда внука
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.