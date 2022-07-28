В ДНР заявили об использовании ВСУ запрещенных мин «Лепесток»

Штаб теробороны ДНР: ВСУ использовали при ударах по Донецку запрещенные мины «Лепесток»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Об этом заявили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР), сообщает РИА Новости.

В штабе теробороны уточнили, что мины были выпущены во время атаки украинскими войсками Киевского и Куйбышевского районов Донецка.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что с начала российской специальной военной операции (СВО) под украинскими обстрелами погибли как минимум 129 жителей города. «Ранения получили 559 человек, в том числе 32 ребенка», — уточнил мэр, добавив, что большинство получили минно-взрывные травмы.