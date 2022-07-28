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Минобороны сообщило о поражении украинских батарей РСЗО «Ураган» и «Град» в ДНР

Минобороны России заявило о поражении украинских батарей РСЗО «Ураган» и «Град» в ДНР

Фото: РИА Новости

Российские войска поразили две батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в районе населенного пункта Красный Октябрь, а также батарею РСЗО «Град» в районе Северска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, также была поражена артиллерийская батарея гаубиц «Мста-Б» в ДНР.

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Сергей ИстоминСергей Истомин
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