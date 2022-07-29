В ДНР заявили о требовании Киева перевести пленных в Еленовку перед ударом ВСУ

Омбудсмен ДНР: Киев настоял на переводе пленных «азовцев» в Еленовку перед ударом HIMARS

Украинские власти настаивали на переводе пленных боевиков батальона «Азов» именно в изолятор в Еленовке перед тем, как нанести удар по нему ракетами HIMARS. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова, передает официальный Telegram-канал телеканала «Звезда».

«На этом месте содержания настояли именно украинские власти. Это был обговорено, это было их предложение. То есть они прекрасно знали, где содержатся пленные, и вот так цинично лишили жизни 50 своих же солдат», — рассказала Морозова.

Ранее стало известно, что в результате ночного удара Вооруженных сил Украины ракетами из реактивной системы залпового огня HIMARS по тюрьме в Еленовке погибли 53 пленных, еще 75 пострадали.

И хотя в Киеве нанесение удара отрицают, в ДНР считают, что таким образом украинские власти избавились от боевиков батальона «Азов», которые начали давать показания.