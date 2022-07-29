Сообщение о землетрясении в Хакасии 27 июля оказалось недостоверным

Сообщение о землетрясении в Хакасии оказалось недостоверным.

Агентство «Интерфакс Сибирь» 27 июля со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН сообщило, что в Хакасии был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3. Уточняется, что эпицентр зарегистрированного в 14:13 мск землетрясения находился в 20 километрах северо-западнее Абакана. Интенсивность сотрясений в эпицентре — 3,4 балла по шкале MSK-64.

На сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН нет данных о землетрясении 27 июля. В разделе оперативных сообщений о сейсмической активности указана лишь информация о толчке 29 июля магнитудой 2,9.

МЧС по Республике Хакасия опровергло информацию о землетрясении. «В Хакасии вечером 27 июля произошло не землетрясение, а промышленный взрыв на одном из угледобывающих предприятий», — сообщили в ведомстве. Это подтверждает сообщение, опубликованное 27 июля на официальной странице регионального отделения МЧС во «Вконтакте». В нем, в частности, говорится, что, по данным «Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды», на территории Хакасии в 18:13 по местному времени (14:13 мск) был произведен промышленный взрыв на одном из угледобывающих предприятий. Магнитуда толчка составила 2,6.

Информация о землетрясении не получила широкого распространения в СМИ. О нем написали региональные агентства «Интерфакс Сибирь», «Хакасия», издание «Шанс», «МК Хакасия» и «АиФ Красноярск». Большинство СМИ сообщили, что промышленный взрыв в Хакасии приняли за землетрясение.