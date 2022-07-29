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В Коми заметили редкого кабана

Фотоловушка в Печоро-Илычском заповеднике поймала кабана

Фотоловушка в Печоро-Илычском заповеднике зафиксировала редкого гостя. Об этом сообщается на странице парка во «ВКонтакте».

«Территория Печоро-Илычского заповедника находится в зоне средней и северной тайги – эта область не входит в основной ареал кабана, а является лишь зоной его отдельных заходов», — уточнили в заповеднике.

Впервые в еспублике Коми кабан был отмечен в 1972 году, а в окрестностях заповедника диких свиней впервые наблюдали в 1982 году.

«Позже кабаны стали отмечаться регулярно. Чаще всего в верховьях Печоры отмечаются одиночные звери во время осенних кочевок в сентябре-ноябре, как и на этом видео», —` рассказали представители заповедника.

Варвара Кошечкина
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