У полярных сов в сахалинском зоопарке появился первый птенец

В сахалинском зоопарке у пары полярных сов вылупился первый птенец

В зоопарке в Южно-Сахалинске у пары полярных сов появился первый птенец. Об этом сообщают «Вести. Сахалин. Курилы» в своем Telegram-канале.

Как рассказали в зоосаде, пара птиц не давала потомство все предыдущие восемь лет. В прошлом году специалисты решили изменить питание сов, добавив в него больше живого корма — мышей. В результате это привело к тому, что самка в этом году все же отложила яйца.

Сейчас появившемуся на свет совенку меньше месяца, и родители агрессивно защищают его, в том числе и от сотрудников зоопарка, которые приносят птицам пищу. На данный момент новый житель зоосада уже уверенно передвигается по вольеру и самостоятельно глотает мышей.

Имя для птенца пока не выбрали, поскольку его пол еще неизвестен.