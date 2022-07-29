Полицейские начали ловить поливающих лужайки французов

BFM: во Франции полиция следит за исполнением ограничений использования воды из-за засухи

Во Франции из-за засухи полиция следит за исполнением ограничений использования воды, правоохранители начали ловить местных жителей, поливающих свои лужайки, отмечается в сюжете телеканала BFM.

«Трое полицейских в этой машине высматривают малейшую струю воды рядом с домами. Экологическая полиция собирается проверить этот сад с зеленеющей лужайкой, но сегодня ограничится простым предупреждением», — говорится в материале.

Глава одного из региональных отделений Французского бюро биоразнообразия Жан-Ноэль Риффель указал, что сотрудники правоохранительных органов напоминают населению о действующих ограничительных правилах, а в случае повторного нарушения составляют протокол.

Телеканал сообщает, что запреты коснулись не только частных лиц, полиция посетила и владельца гольф-клуба. Кроме того, в департаменте Нор был обнаружен искусственный водоем, куда закачивали воду из реки, что запрещено в период засухи.

Супрефект Дюнкерка Эрве Турмант пояснил, что с жителями проводятся беседы о воспитании, им грозят протоколом, поскольку река Изер в регионе находится под максимальным давлением. Он подчеркнул, что многочисленные нарушения подобного плана «приведут к провалу».

24 июля стало известно, что из-за угрозы засухи в 88 департаментах Франции введены различные ограничения на потребление воды. В настоящее время угроза засухи растет из-за аномальной затяжной жары и отсутствия дождей.

