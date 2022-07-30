Зеленский призвал к эвакуации из подконтрольной Киеву части ДНР

Президент Зеленский объявил об обязательной эвакуации из подконтрольной Киеву части ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в Telegram-канале призвал граждан эвакуироваться из подконтрольной Киеву части территории Донецкой народной республики (ДНР), особенно из зон активных боевых действий.

Он заявил о необходимости начать эвакуацию как можно раньше, особенно семьям с детьми. Также президент призвал граждан убеждать друзей и родственников, остающимися в регионе, уехать, и по возможности оказывать помощь переселенцам.

«Есть постановление правительства об обязательной эвакуации из Донецкой области, все организуется. Полная поддержка, полная помощь — и логистическая, и выплаты», — объявил Зеленский, подчеркнув, что нужно «только решение самих людей, которые пока не приняли его для себя».

Ранее в субботу, 30 июля, вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила об обязательной эвакуации для жителей подконтрольной Киеву части ДНР, она должна закончиться до зимы. Верещук добавила, что если человек все же откажется от эвакуации, то должен будет подписать документ, подтверждающий то, что он знает о последствиях такого решения и «несет персональную ответственность за свою жизнь».