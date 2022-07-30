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В Китае захотели усилить боеспособность армии компетентными кадрами

Си Цзиньпин предложил усилить боеспособность армии за счет компетентных кадров

Фото: China Daily / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил усилить боеспособность армии с помощью воспитания компетентных военных кадров, которые соответствуют новой эпохе. Распоряжение китайского лидера опубликовало агентство «Синьхуа».

Он уточнил, что в мире начался период изменений и нестабильности. В связи с этим командование Народно-освободительной армии Китая должно усилить военные кадры, чтобы они лучше осознавали потенциальную опасность.

Си Цзиньпин также считает, что оптимизация системы профессиональной подготовки солдат и офицеров является ключевым фактором для усиления армии. По его мнению, армия Китая должна находится под командованием людей, которые верны партии.

Также председатель добавил, что вопросы национальной обороны должны рассматриваться и прорабатываться, как в аппарате центрального руководства, так и в местных администраций.

Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая начала боевые учения у берегов восточной провинции Фуцзянь, находящейся через пролив от острова Тайвань.

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Никита Абрамов
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