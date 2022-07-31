Иммунолог объяснил повторный положительный тест на коронавирус у Байдена

Иммунолог Жемчугов допустил, что отрицательный тест на коронавирус у Байдена был ложным

Новый положительный тест на коронавирус президента США Джо Байдена связан с тем, что американский лидер не долечился после первичного заражения инфекцией. Так в беседе с «Лентой.ру» доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил, почему у политика повторно выявили COVID-19.

«Он не снова заболел. Думаю, это один и тот же процесс болезни. Просто анализы не чувствуют единичные вирусы, количество вирусов немного могло уменьшиться ниже порога чувствительности метода. Например, чувствительность ПЦР 1000 вирусов, если будет 500, то анализ будет отрицательным, а вирус останется», — объяснил специалист.

Фактически это говорит о том, что это недолеченное заболевание, его рано прекратили лечить Владислав Жемчугов доктор медицинских наук, врач-иммунолог

Продолжительное течение коронавируса опасно для пожилых людей в том случае, если у них есть серьезные проблемы со здоровьем. В случае Джо Байдена все должно пройти без последствий, считает Владислав Жемчугов.

«Это зависит от самого человека, дело не только в возрасте. Данные о его здоровье публикуются, у него все в порядке. Думаю, все будет хорошо. Человек на серьезной работе, в такой ситуации все хотят побыстрее вернуться. Просто его выписали раньше, чем было нужно», — заключил доктор медицинских наук.

30 июля Джо Байден снова получил положительный тест на коронавирус, сообщил врач американского лидера Кевин О'Коннор.

«После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу президент снова получил положительные результаты теста поздним утром в субботу», — говорится в письме медика.

Сам Байден позже написал в Twitter, что чувствует себя хорошо.

21 июля Белый дом сообщил, что президент США заразился коронавирусом. 27 июля стало известно, что тест показал отрицательный результат.