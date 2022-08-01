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Боррель призвал Сербию продолжить переговоры по Косово

Боррель пригласил лидера Сербии Вучича и премьера Косова Курти для переговоров в Брюссель
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Zheng Huansong / XinHua / Globallookpress.com

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель пригласил лидера Сербии Александра Вучича и премьер-министра непризнанного Косова Альбина Курти в Брюссель и призвал продолжить переговоры по решению взаимных проблем в регионе. Об этом сообщает портал Kosovo Online.

По мнению Борреля, региональная напряженность между Белградом и Приштиной стала результатом отказа от дипломатических способов решения проблем за столом переговоров.

Дипломат не стал принимать во внимание прежние тезисы Вучича о том, что именно косовары нарушили достигнутые положения Брюссельских соглашений 2013 года и заявил о важности соблюдения двусторонних договоренностей между сторонами.

Новое обострение на границе Сербии и Косово произошло 31 июля. В северных районах Косова сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан. В приграничной зоне были слышны выстрелы.

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На следующий день президент Сербии Александр Вучич выступил за продолжение диалога для урегулирования ситуации в Косово, он обратился с таким призывом по завершении консультаций в генеральном штабе вооруженных сил страны.

Власти Косова отложили процедуру введения запрета на сербские документы с 1 августа до 1 сентября. Такое решение было принято после призыва посла США отложить ограничение въезда, вызвавшее обострение на севере края.

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Виктория Кондратьева
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