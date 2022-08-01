Шлеменко признал ошибку рефери в победном бою Павловича в UFC

Александр Шлеменко заявил, что рефери рано остановил бой Сергея Павловича в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко оценил действия рефери в поединке отечественного тяжеловеса Сергея Павловича и американца Деррика Льюиса. Его слова приводит «Чемпионат.com».

38-летний спортсмен признался, что рефери допустил ошибку, остановив бой с участием Павловича слишком рано. Вместе с этим, Шлеменко посчитал соотечественника однозначным победителем поединка. Он выразил сожаление, что Льюис не получил больше урона из-за вмешательства рефери. «Мне как фанату после слов Льюиса хотелось бы, чтобы Сергей его побил подольше», — подчеркнул он.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт также указывал на раннюю остановку в поединке Павловича и Льюиса. Сам российский тяжеловес не согласился с такой оценкой, подчеркнув, что рефери повел себя профессионально.

Павлович нокаутировал Льюиса за минуту в рамках UFC 277. Перед поединком американец позволил себе оскорбительное высказывание в адрес жителей России. Он заявил, что россияне и немцы рождаются со значком свастики.

Победа стала четвертой подряд для российского тяжеловеса в рамках UFC. Павлович выступает в организации с 2018 года. В своем дебютном поединке он уступил ветерану Pride Алистару Овериму.