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Россиянин Павлович отреагировал на слова главы UFC о несправедливости его победы

Сергей Павлович отказался считать свою победу в UFC над Дерриком Льюисом ошибкой судьи

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Павлович прокомментировал победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) над американским тяжеловесом Дерриком Льюисом. Слова россиянина после поединка приводит MMA Fighting.

30-летний боец отказался считать свою победу ошибкой рефери. Таким образом Павлович отреагировал на позицию о ранней остановке боя, которой, в частности, придерживается глава UFC Дэйна Уайт.

«Рефери — профессионал. Все прекрасно видит. Я считаю, что он хорошо выполнил свою работу. У меня к нему нет вопросов», — подытожил Павлович. Ранее на турнире UFC 277 отечественный тяжеловес нокаутировал Льюиса.

Павловичу удалось обеспечить себе досрочный успех, отправив Льюиса в нокаут за минуту. Победа стала четвертой подряд для российского тяжеловеса в рамках UFC.

Павлович выступает в организации с 2018 года. В своем дебютном поединке он уступил ветерану Pride Алистару Овериму.

Николай Костюков
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