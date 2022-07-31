Россиянин Павлович отреагировал на слова главы UFC о несправедливости его победы

Сергей Павлович отказался считать свою победу в UFC над Дерриком Льюисом ошибкой судьи

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Павлович прокомментировал победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) над американским тяжеловесом Дерриком Льюисом. Слова россиянина после поединка приводит MMA Fighting.

30-летний боец отказался считать свою победу ошибкой рефери. Таким образом Павлович отреагировал на позицию о ранней остановке боя, которой, в частности, придерживается глава UFC Дэйна Уайт.

«Рефери — профессионал. Все прекрасно видит. Я считаю, что он хорошо выполнил свою работу. У меня к нему нет вопросов», — подытожил Павлович. Ранее на турнире UFC 277 отечественный тяжеловес нокаутировал Льюиса.

Павловичу удалось обеспечить себе досрочный успех, отправив Льюиса в нокаут за минуту. Победа стала четвертой подряд для российского тяжеловеса в рамках UFC.

Павлович выступает в организации с 2018 года. В своем дебютном поединке он уступил ветерану Pride Алистару Овериму.