Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ПСЖ
Сегодня
21:00 (Мск)
Нант
Суперкубок Франции|Финал
Пари Нижний Новгород
Сегодня
15:00 (Мск)
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Спартак М
Сегодня
17:30 (Мск)
Оренбург
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Крылья Советов
Сегодня
17:30 (Мск)
Торпедо М
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Ростов
Сегодня
20:00 (Мск)
Химки
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Спорт

Глава UFC отреагировал на победу россиянина Павловича над американцем Льюисом

Глава UFC Уайт рассказал, что арбитр слишком рано остановил бой Павловича с Льюисом

Фото: Gregory Payan / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о победе российского бойца смешанного стиля (MMA) Сергея Павловича над американцем Дерриком Льюисом. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению функционера, рефери слишком рано остановил поединок. «Честно говоря, Дэн Мираглиотта — отличный судья. То, как Льюис упал... Вероятно, девять из десяти человек в этом зале остановили бы поединок, включая меня», — отреагировал Уайт.

Ранее в воскресенье, 31 июля, Павлович за минуту одолел Льюиса техническим нокаутом на турнире UFC 277. Поединок завершился победой отечественного тяжеловеса в первом раунде.

В активе 29-летнего россиянина 16 побед и одно поражение. Бывший претендент на титул Льюис в профессиональных ММА одержал 26 побед при 10 поражениях.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Названо место атаки на штаб Черноморского флота
Рената Литвинова описала жизнь в Европе словами «я разрешила себе все»
Космонавт назвал плюсы и минусы отказа России от МКС
Стало известно о местонахождении Софии Ротару
Глава UFC отреагировал на победу россиянина Павловича над американцем Льюисом
Минобороны сообщило об ударе по пункту временной дислокации бойцов «Кракена»
Названы самые мистические места России
Российские войска за сутки уничтожили до ста украинских военных
Минобороны отчиталось об уничтожении американской гаубицы M777
США и НАТО названы угрозами в новой Морской доктрине России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.