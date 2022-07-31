Глава UFC отреагировал на победу россиянина Павловича над американцем Льюисом

Глава UFC Уайт рассказал, что арбитр слишком рано остановил бой Павловича с Льюисом

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о победе российского бойца смешанного стиля (MMA) Сергея Павловича над американцем Дерриком Льюисом. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению функционера, рефери слишком рано остановил поединок. «Честно говоря, Дэн Мираглиотта — отличный судья. То, как Льюис упал... Вероятно, девять из десяти человек в этом зале остановили бы поединок, включая меня», — отреагировал Уайт.

Ранее в воскресенье, 31 июля, Павлович за минуту одолел Льюиса техническим нокаутом на турнире UFC 277. Поединок завершился победой отечественного тяжеловеса в первом раунде.

В активе 29-летнего россиянина 16 побед и одно поражение. Бывший претендент на титул Льюис в профессиональных ММА одержал 26 побед при 10 поражениях.