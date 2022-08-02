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Президент Польши заявил о повергшем его в шок звонке Меркель Путину

Президент Польши Дуда испытал шок от звонка Меркель Путину по поводу «Северного потока-2»

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что испытал шок после звонка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель президенту России Владимиру Путину из-за газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Польский лидер пояснил, что речь идет о звонке, совершенном после совместного заявления Берлина и Вашингтона, опубликованного в июле 2021 года. В документ говорилось, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года. В тот же день Меркель позвонила российскому лидеру, отметил Дуда.

«Я был шокирован. Это надо понимать не только как акт равнодушия, но как акт враждебности по отношению к Восточной Европе», — поделился с изданием президент Польши.

По его словам, отношения между Варшавой и Берлином находятся в самом худшем состоянии с 1990 года. При этом Дуда отметил, что его главный упрек в адрес Германии — газовые проекты под названием «Северный поток». По его мнению, именно они являются ключом к российскому доминированию на европейском рынке.

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Марина Совина
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