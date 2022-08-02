Россиянам предрекли рост цен на некоторые группы товаров

Экономист Холод предрек рост цен на импортные продукты и некоторые виды рыбы

Из-за логистических трудностей и проблем с проведением расчетов цены на импортные товары будут расти, даже несмотря на снижение курса валют. Также велика вероятность роста цен на лососевые виды рыбы из-за того, что в России отсутствуют необходимые производственные масштабы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист, бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков рассказал россиянам о понижении цен на импортные и отечественные фрукты в августе. В интервью для радио Sputnik он спрогнозировал падение цен на продукты в последний месяц лета из-за увеличения поставок отечественных овощей и фруктов нового урожая в российские магазины. Но, как считает Холод, не во всех товарных группах ожидается такая позитивная динамика.

Проблемы импорта

«Из-за огромного числа навороченных санкций ввоз продовольствия затруднен: мешают и логистические сложности, и проблемы с проведением расчетов. Поэтому как именно будет развиваться ситуация в продовольственном импорте, никто не скажет. Ясно только одно: цены, очевидно, растут, несмотря на снижение курса валют», — сказал Холод.

Он напомнил, что недавно США дали пояснения к санкциям, где говорится, что продовольственные товары, а также лекарства, медоборудование и удобрения не попадают под ограничения, то есть ни запрещать транспортировку, ни отказывать в страховании судна или проведении платежей нельзя.

«И все это было очень хорошо, но буквально через пару дней порт Роттердама объявил, что больше не будет работать с российскими грузами. А ведь это была главная европейская перевалочная база: чай, кофе, шоколад перегружались именно там. То есть выходит, что мы получаем еще одно логистическое затруднение, которое тоже стоит денег», — подчеркнул экономист.

Что касается параллельного импорта, то цены, очевидно, будут расти и там. Но спрогнозировать, как именно и на сколько, невозможно Леонид Холод экономист

Рыба и морепродукты

«Конечно, очень хотелось бы, чтоб подешевела рыба, ведь внешние логистические ограничения здесь работать не должны, к тому же рыба — не самый эластичный товар с точки зрения повышения цен. И, что касается океанической рыбы, то, не считая стоимости транспортировки, особенно по урожайным видам, где был большой улов, сильно расти цена не должна. Проблемы начинаются с лососевыми видами», — предупредил Холод.

Как объяснил экономист, проблема в том, что внутреннее производство, искусственное выращивание этих видов рыбы недостаточно в масштабах потребления целой страны, а импорт значительно затруднен, что уменьшает предложение на рынке.

«Семга уже стоит 3000 рублей, то есть подорожала она почти в два раза, что логично, ведь стоимость логистики выросла», — напомнил Холод.

Ранее россиянам перечислили продукты, которые подорожают к осени. По мнению экономиста Марии Долговой, значительную часть цены отечественных продуктов составляет импортная составляющая — оборудование, упаковка, ингредиенты. В частности, цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла, а пиво может подорожать из-за закупаемого за рубежом хмеля. Также, по ее словам, могут вырасти ценники на сыры, колбасы и кондитерские изделия. Кроме того, есть вероятность подорожания импортируемых в Россию чая, кофе и фруктов из-за проблем с логистикой, санкционных ограничений и урожая.